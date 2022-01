Pelu NN presentó su sexto tema: “mi objetivo es llegar lo más lejos que pueda”, dijo

El bragadense Juan “Pelu” Anso continúa afianzando su amor por la música. Hace poco tiempo lanzó su sexto tema, el cual fue acompañado por un impactante videoclip que captó el interés del público juvenil. “Mi objetivo para este año es llegar lo más lejos que pueda”, dijo.

Juan tiene 22 años. En el mundo artístico decidió llamarse “Pelu NN”, con una fama en creciente ascenso. “Hace varios años que estoy metido en el mundo de la música, ya sea batallando en competencias de hip hop, difundiendo a artistas locales con una página como Covers Bragado y hace 2 años que me lancé a mostrar mis propios temas”, contó a BRAGADO TV.

Recordó que su primera canción lleva el nombre “Ansiedad”. Luego le siguieron otras cinco, que están disponibles en YouTube, Spotify, Instagram y todas las plataformas.

Consultado por el último tema, manifestó que se llama “Tu foto”. “Es de reggaetón; habla sobre una ruptura y el proceso de tener que ver a esa persona con otra y qué es lo que va sintiendo”, dijo. También agregó: “creo que la frase que más remarcaria es la de casi al final, ´dame tiempo, que tengo que aceptar´, que sería cuando se llega al fin de proceso, aceptando”.

´Pelu´ destacó el “equipo espectacular” que lo acompañó en el proceso de armado del video y de la canción. Contó que “Nacho Expósito, con su impronta NE.Visual, fue quien filmó y dirigió el videoclip; Lucas Loriente y Martina Karam fueron quienes actuaron; y la parte instrumental y finalización de audio del tema fue grabada por Tomas Ezequiel Kiro bajo su nombre de productor Prod.by Kiro, a la par de que grabe las voces con Lucho Barcus”. Le agradeció a Modesto Bar y a Bodacious Clothing.

Sobre el final, habló de sus expectativas para el futuro. Dijo que planea sacar su disco corto (Ep) en el 2022 y seguir creciendo; “espero poder dejar lo mejor”, enfatizó. Además dedicó un agradecimiento “a todas las personas que me acompañan, ya sea escuchándome o de otra forma; siento que me devuelven ese cariño y me encanta, ya sean familiares, amigos, conocidos y no tantos”.