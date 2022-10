Pelucas Solidarias: Una institución que no deja de trabajar para los demás

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Bragado, la concejal Verónica Tucci, presentó un decreto, declarando de Interés Legislativo, las acciones que diariamente realiza Pelucas Solidarias, siendo su principal referente Claudia Sagardoy.

Precisamente con Claudia y la concejal Verónica Tucci, mantuvimos una charla en la mañana de hoy sobre esta importante decisión tomada por la edil de Juntos.

Claudia Sagardoy expresó su alegría ante nuestro medio expresando que cuando Verónica se acercó y nos comentó lo que tenía pensado realizar, sentimos mucha alegría.

“Cuando me acerqué al Concejo Deliberante a recibir el decreto, temblaba de nervios, de emoción y me siento muy agradecida a Verónica y a todos los ediles que votaron en forma unánime.

“ESTAMOS TRABAJANDO A FULL“

Claudia Sagardoy, expresó que desde el grupo Pelucas Solidarias, se viene trabajando a full, “no damos a basto, hay muchos pedidos y no tenemos cabellos rubios, estamos necesitando que donen cabellos rubio, hay mucha demanda y son para gente de esta ciudad, no van a ir para otro lado, si no son vecinas de Bragado quienes lo necesitan.

Manifestó un dato muy lamentable, que es que el cáncer avanza cada día más si tenemos en cuenta que de cada 8 mujeres a una se le declara el cáncer.

CONCEPTOS DE VERÓNICA TUCCI

La concejal Tucci, al ser consultada, dijo que en lo particular ya venía conociendo el trabajo de Pelucas Solidarias, pero en el último tiempo vi un par de notas periodísticas sobre la participación de Claudia con su gente en Bahía Blanca, el reconocimiento que tuvieron por hacer cortinas de pelo.

“Me acerqué por considerar que el trabajo que vienen haciendo es de una solidaridad y generosidad que es muy valiosa.

“El hecho de ponerse a hacer pelucas para mujeres que están atravesando el cáncer, y hacerlo sin ningún tipo de lucro, de negocios en el medio, consideré que era importante poder ayudar.

Cabe destacar que Claudia Sagardoy , señaló el aporte hecho por la concejal Tucci, que permitió adquirir distintos elementos que realmente se necesitaban y con mucha urgencia para seguir elaborando pelucas…

Indicó que comenzó a hacer pelucas, “desde el momento que a mi se me declaró el cáncer y que Dios me dio otra oportunidad.

Arranqué sola y después se fueron sumando otras chicas y hoy no damos a basto en la confección de pelucas.