PÉREZ DE ROSA AMPLIÓ SUS DECLARACIONES SOBRE EL OXÍGENO DEL HOSPITAL: “NO EXISTE NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD”

Ante la nota de opinión que publicó el médico Marcelo Pérez de Rosa donde desacreditó la denuncia de la concejala Daniela Monzón sobre el supuesto uso de oxígeno industrial en el Hospital y las consecuencias negativas que podría causar en los pacientes; este mediodía el exfuncionario mantuvo una entrevista con el noticiero BRAGADO TV con la intención de ampliar sus declaraciones. Aseguró que “no hay ningún riesgo para la salud” ya que “el oxígeno es el mismo” y consideró que las acusaciones responden a una “perversidad preocupante”.

El esposo de la Secretaria de Políticas Publicas de Salud negó tener pretensiones de beneficiar al gobierno, e incluso remarcó que ya no es parte. “La intención de esto es llevar tranquilidad a la población”, dijo.

Manifestó que “la aplicación del oxígeno con fines médicos data de antes del 1800”, y agregó: “han pasado dos siglos y nunca hubo ningún tipo de inconveniente o fallecimiento por toxicidad en alguien que haya utilizado oxígeno industrial”.

Para el médico, “la cosa fundamental no pasa por la concentración del oxígeno medicinal o industrial, sino por el envase, que debe ser el adecuado y no debe tener elementos tóxicos potencialmente perjudiciales para la salud”. Habló de la confianza que siente de los proveedores ya que “es gente respetable” que trabaja en el rubro desde hace muchas décadas y pidió que no desistan de continuar vendiendo por esta polémica.

Según Pérez de Rosa, “lo que se intentó hacer con esto es obtener un rédito –político- y en lo personal me parece de pésimo gusto”. En ese marco, negó que los fallecimientos de pacientes tengan alguna vinculación con el oxígeno que les aplicaron.