PÉREZ DE ROSA EMITIÓ DURAS DECLARACIONES CONTRA LAS DENUNCIAS AL SISTEMA DE SALUD

Continúan las repercusiones en torno a las acusaciones contra los funcionarios municipales y el Hospital Municipal San Luis. En este caso, el doctor Marcelo Pérez de Rosa brindó una entrevista en donde hizo referencia a la denuncia de la concejal del PRO, Daniela Monzón, y a los comentarios del concejal del Frente de Todos, Sergio Broggi, emitidos días atrás en nuestro medio.

“Bragado no es una isla ni hace excepción a problemáticas comunes, a la provincia, al país ni al mundo, con algunas diferencias. A mí lo que me molestó de esto es tratar de obtener ciertos réditos nada más por una cuestión, diría personal, porque no es una diferencia ideológica ni puede serlo”, explicó Pérez.

El doctor también desestimó la denuncia de la concejal Daniela Monzón. “¿Qué pretenden? ¿Qué la gente se harte? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el hospital?”, cuestionó, tomando las acusaciones de la edil como una falta de respeto al personal de salud.

En otra parte de la entrevista, cuestionó los comentarios del edil del Frente de Todos, Sergio Broggi, en referencia al aporte del intendente Vicente Gatica hacia el Hospital Municipal.

“Te horrorizás porque no tenés cuando no tenés oxígeno central en estas circunstancias, ¿Por qué no te horrorizaste cuando tenían un edificio, que le llamaban ‘neonatología’, y que iba a funcionar cruzando a campo traviesa con el neonato envuelto en una mañanita? Hubo que empezar por unir los edificios”, comentó Pérez, añadiendo a su vez que el edificio no tenía gas, cloacas ni luz.

“Es normal que el concejal Broggi no sepa, ¿Qué puede saber de salud? Y no estoy siendo peyorativo, quiero que sean respetuosos, que se mantenga una coherencia”, añadió Pérez.

“Tenés que ser un poco reflexivo cuando vas a emitir una opinión de semejante magnitud porque estás haciendo mucho daño”, concluyó.