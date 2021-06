Personal de Sanidad de Policía aplicó la vacuna antigripal en Bragado

Compartir en...

Personal de la Delegación de Sanidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires visitó ayer nuestra ciudad para aplicar la vacuna antigripal a los efectivos que desearan recibirla. Además realizaron tareas de concientización sobre la importancia de la vacuna contra el COVID-19.

La vacunación antigripal fue llevada a cabo por la Subcomisario Profesional María Alejandra Ortega Quiroga y el Oficial Subayudante Dr. David Marino. Se desarrolló en el primer piso de la Comisaría local con todos los protocolos correspondientes.

Ortega explicó que la vacunación antigripal es programada por la Superintendencia de Policía Científica y la Dirección de Sanidad de Policía ya que son las áreas que tienen médicos. Dijo que “se hace todos los años y ahora incorporamos a Bragado en zona”.

Consultada sobre cómo nació la idea de sumar a Bragado, indicó que “surgió desde mi parte porque al estar en Azul, esa delegación abarca a muchos distritos y dependencias policiales. Entonces, como es muy engorroso que los efectivos policiales se tengan que movilizar en tiempos de pandemia, el año pasado tomé la posta de pedir el permiso para vacunar a la gente de 25 de Mayo, Saladillo y Roque Perez… y así nos fuimos organizando. Después se incorporó Lobos, y en el 2021 sumamos a Chivilcoy y a Bragado tras el ingreso del Dr. Marino en Chivilcoy”.

Resaltó que la itinerantica la vienen desarrollando con la venia de su respectivo Director. Manifestó que se movilizan en vehículos propios y habló de toda la logística que se necesita para trasladar las vacunas.

Contó que en el caso particular de Bragado su llegada se superpuso con la vacunación contra el COVID de los policías, motivo por el que dejaron una constancia para que les reprogramen el turno a aquellos que se aplicaron la antigripal y no pierdan esa posibilidad. También volverán en 15 o 20 días para colocársela a quienes no pudieron ayer.

La Subcomisario Profesional destacó que los policías son personal esencial. Dijo que aprovechan las visitas para dar tips sobre la importancia de la vacunación contra el COVID y mostró satisfacción ya que “muchos han comprendido la necesidad de vacunarse al haber tenido esta oportunidad de charlar y de tener un ida y vuelta”. “Hemos logrado que algunos cambien de parecer”, remarcó.