Petitorio de los propietarios de gimnasios para que su actividad sea declarada “esencial”

Compartir en...

email

Sigue firme la lucha de los propietarios de gimnasios, centros de pilates y de yoga para obtener una autorización que les permita trabajar. Esta mañana entregaron un petitorio al Intendente, donde exigen ser considerados una actividad “esencial”.

Los firmantes expresaron que la decisión de mantenerlos cerrados “no es justa” ya que no se podría asegurar con evidencia científica que sus espacios son mayores propagadores del virus. “La actividad física no ha sido foco de contagio y a su vez es de gran ayuda en la lucha contra el coronavirus”, dicen.

No sólo piden poder trabajar, sino también la obtención de un subsidio “urgente”, cuyo financiamiento aclaran que no debiera salir de las arcas del Estado, sino del salario de los funcionarios públicos. “Nos piden solidaridad y empatía, pues pedimos lo mismo de ustedes”, manifestaron.

También solicitan mayores controles para evitar que algunas personas hagan en la clandestinidad lo que se le niega a ellos.

EL PETITORIO COMPLETO

Sr Gatica Vicente

Intendente Municipal



De nuestra consideración





Nos dirigimos a Ud. en virtud de que nuevamente nos vemos obligados a cerrar nuestros espacios de trabajo y nuestra única fuente de ingresos , por una decisión que no es justa, y que si nos basamos en evidencia científica y estadística tampoco nos parece correcta, ya que la actividad física no ha sido foco de contagio y a su vez es de gran ayuda en la lucha contra el coronavirus, es que pedimos y exigimos al estado municipal :



*Que la actividad física regulada y controlada por profesores y/o instructores sea declarada esencial.



* Que actué como ente controlador de verdad, tanto en espacios públicos como privados ya que todos sabemos de lugares que están trabajando en la clandestinidad y no se hace nada (que la Ley sea para todos o para nadie).



* Que gestione ante quien deba la llegada de vacunas a la ciudad ya que vemos como municipios vecinos reciben más vacunas que Bragado.



*Que se tramite en forma urgente un subsidio para nuestro sector acorde a la situación que estamos viviendo, que sirva para sobrellevar esta situación, somos los primeros en cerrar y los últimos en abrir y basándonos en la experiencia del año pasado sabemos que poco se hizo presente el estado en todos sus niveles. Si debemos ser solidarios y empáticos con este presente, el subsidio debería salir del descuento del sueldo de los funcionarios públicos, no queremos dinero del Estado, que este sea utilizado en la lucha contra el virus, nos piden solidaridad y empatía, pues pedimos lo mismo de ustedes.



Dueños y profesores de gimnasios, centros de pilates, centros de yoga, etc.