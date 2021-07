Polémica por un cartel de concientización que combina mensajes políticos: el Municipio exige su retiro

Compartir en...

Una situación particular viene registrándose desde hace algunos días en distintos lugares de la ciudad días debido al interés y la insistencia por parte de Sergio “Keco” Almirón de colocar un cartel con mensajes de concientización, pero que aparecen entremezclados con leyendas de tinte político. Su ubicación en espacios públicos ha motivado el pedido del Municipio para que sea retirado.

El cartel es de color blanco y tiene un tamaño considerable. En un extremo resalta la importancia de que los motociclistas utilicen casco, mientras que en el otro recuerda que no debemos arrojar basura en la vía pública.

Lo polémico es que en el centro aparece dos veces escrita la leyenda “Casa Refugio Aldo San Pedro 2021 – Keco Almirón Conducción”, ambas con letras bien visibles y también acompañadas por el dibujo de dos manos simbolizando la “V” de la victoria.

Vale recordar que “Keco” es un militante peronista que encabeza una institución con fines sociales. A principio de año parecía que tenía algún tipo de aspiración de llegar al Concejo Deliberante como candidato, aunque finalmente no ocurrió; dijo que tuvo dos ofrecimientos, pero manifestó que luego los rechazó porque podría empañar el trabajo que realiza desde la Casa Refugio.

En lo que respecta exclusivamente al cartel, primeramente lo colocó en la equina del Hospital San Luis (en Hermanos Islas y Urquiza), pero debió quitarlo por un pedido del Municipio. Ahora decidió ubicarlo en el contrafrente del CEC en el barrio Michel, por lo que el equipo de la dirección de la obra también le solicitó que lo saque ya que en ese lugar tienen previsto realizar una intervención artística con los niños. “Espero -que- se entienda y dejen a un lado el odio!!!!”, escribió ´Keco´ al respecto, y añadió: “obra de Aldo O. San Pedro!!!”.

Consultado por BRAGADO TV, Almirón justificó el mensaje político del cartel indicando que “es el nombre que lleva la Casa Refugio y mi nombre, que soy el que lo hago”, mientras que los dedos en “V” no le parecieron mal ya que “no hay ninguna novedad de mi afición política por el peronismo”. No obstante, remarcó que “por años busqué trabajar a la par del Estado desde lo social y no se me ha abierto ninguna puerta por más insistencia que hemos tenido”. Consideró que la quita del cartel responde a razones políticas y la comparó con otros alusivos a Vicente Gatica que debió colocar en otro momento y nunca se los llevaron. “Ya había comentado que esta campaña de concientización era parte de la agenda y de qué manera lo iba a hacer, pero fue ignorado”, dijo.

“Keco” pidió que el asunto no se circunscriba meramente al cartel, sino que también se vea la tarea social que realiza y el ofrecimiento que hizo al Municipio para atender algunas problemáticas en forma gratuita, como por ejemplo la reparación de los juegos infantiles ubicados en la plaza lindante al acceso Perón. También planea plantar 20 árboles en la cuadra del CEC la semana próxima.