Política sucia en Chivilcoy: viralizaron el apriete de un puntero político

Este martes por la tarde se viralizó un video a través de las redes sociales donde un puntero político de Chivilcoy, “invita” a los vecinos de un barrio popular a que concurran al cierre de campaña del intendente Guillermo Britos.

“El que no va, que no venga más”, amenazó el líder barrial, a lo que una vecina en el video le respondía que “yo soy partidaria de Britos, pero no pueden obligarnos a ir”. A su vez, el puntero señalaba que “los compañeros de todas las provincias están haciendo lo mismo”.

De la misma forma, habrían amenazado a los vecinos con descontarles 1000 pesos en caso de no asistir al cierre de campaña que tendrá lugar esta tarde. El video se viralizó de tal forma que incluso fue reflejado en algunos medios nacionales y provinciales.

•Fuente: La Razón de Chivilcoy