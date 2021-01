POR AHORA SIGUE HABILITADA LA CIRCULACIÓN NOCTURNA EN BRAGADO

Compartir en...

La Municipalidad de Bragado informó a través de sus redes sociales que aún no se han aplicado restricciones a la circulación nocturna. Reconoce la existencia del decreto presidencial, pero consideró oportuno no tomar ningún tipo de medida hasta que no exista un pronunciamiento por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Según explica en el comunicado, “independiente del dictado del decreto presidencial 4/2021, emitido en el día de hoy, en el que otorga a los gobernadores la posibilidad de implementar restricciones a la circulación nocturna, la Municipalidad de Bragado hace saber a la comunidad que no se dictarán nuevas medidas hasta tanto se expida el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”.

La decisión no sorprende, ya que va en sintonía con la actitud que ha demostrado en otras oportunidades: siempre ha preferido esperar los decretos provinciales, evitando declaraciones que puedan anticipar o generar especulaciones sobre cuáles serían las futuras restricciones.

“El gobierno Municipal tomará las medidas que entienda oportunas de acuerdo a la evolución de esta Pandemia. Mientras tanto rigen los Decretos Municipales vigentes, sin que se modifique ningún horario”, expresó.