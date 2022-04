Presentaron a la nueva administradora del Cementerio Municipal: Silvia Cotta

A pocos días de la asunción de Silvia Cotta como administradora del Cementerio Municipal, esta mañana se concretó su presentación en sociedad mediante una conferencia de prensa. Estuvieron el intendente Vicente Gatica y la funcionaria Natalia Gatica, quienes le desearon éxitos. También se anunció la colocación de cámaras de seguridad frente a la ola de robos que hay en la necrópolis.

“Estamos en un lugar muy especial, en donde despedimos a nuestros seres queridos y donde venimos a conectarnos con ellos cuando lo necesitamos”, manifestó la Secretaria de Integración Sociourbana y Ambiental. Luego, agregó: “el Intendente nos ha pedido que llevemos adelante una serie de transformaciones o reformas estéticas y estructurales”, sobre lo cual explicó que “se avanzó con el mantenimiento, pero también estamos avanzando con la incorporación y compra de maquinarias”.

La funcionaria destacó que “avanzamos con un plan de forestación” y que “vamos a mejorar la capilla y colocar cámaras de seguridad porque en este último tiempo se han dado alguna serie de acontecimientos desafortunados que no queremos que vuelvan a suceder”.

Agradeció el trabajo realizado por Fernanda Palacios como administradora, e indicó que “después de 15 años de estar en un mismo lugar a veces se necesitan cambios personales, transformaciones, nuevas energías, así que -su alejamiento- fue una decisión en equipo”. También se mostró contenta por la asunción de Silvia Cotta y contó que ya están trabajando en las transformaciones mencionadas.

Silvia, por su parte, manifestó que el nuevo cargo “es un desafío”. No obstante, aclaró: “no me da miedo estar en el lugar, -porque- creo poder desempeñarlo”. Le agradeció a la UCR, que es donde ella milita políticamente, y también al Intendente y a Natalia Gatica.

En cuanto al Jefe Comunal, remarcó que “la Unión Cívica Radical forma parte de este gobierno”, por lo que aseguró que “es muy importante que contribuya al buen funcionamiento del Estado”. Dijo que “muchas veces hay coaliciones son electorales, pero la nuestra es de gestión”, lo cual quedaría demostrado con la asunción de Cotta.

Vale destacar que Silvia contó que “ya hicimos un recorrido con Vicente Duva, que es un empleado, para ver la cantidad de cámaras que tenemos que colocar en lugares estratégicos para que abarque a todo el lugar”. El Intendente agregó que la inversión se podrá realizar tras recursos de un Fondo de Seguridad que enviará la Provincia, e incluso remarcó que también será aprovechado para la compra de algún patrullero.