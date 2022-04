Proponen establecer guardias nocturnas de remises en Bragado

Este martes por la mañana, Gladys Belén, concejala de Acción para el Desarrollo, dialogó en El Megáfono acerca de un nuevo proyecto que envió recientemente al Honorable Concejo Deliberante, donde propone crear un servicio de guardias nocturnas de remiserías en Bragado.

“Es una preocupación que me tocó a mí usar el servicio y no he tenido respuesta en la noche, y varios vecinos me comentaron sobre el tema, así que lo llevé al trabajo, como hacemos siempre en Acción para el Desarrollo trabajamos en equipo, estuvimos viendo la posibilidad de qué podíamos hacer y encontramos esta manera que podría ser interesante”, explicó Belén.

A su vez, la edil de Acción para el Desarrollo especificó que actualmente rige una ordenanza de año 1996 para regular el servicio, y que en el artículo Nº4 de la misma exigen que las remiserías deben funcionar las 24 horas.

“Estamos pasando una época de crisis, hay muchas remiserías que no pueden tener muchos autos a su disposición y se ha complicado prestar el servicio nocturno”, añadió Belén, quien a su vez propone que al menos haya dos empresas de remises que presten un servicio de guardia de 22 a 6 horas.