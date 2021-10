Psicología de Bolsillo: ¿Cómo alcanzar la felicidad?

Este pasado miércoles se emitió por la pantalla de BRAGADO TV otra edición del Micro PSICOLOGÍA DE BOLSILLO, en donde la psicóloga Laura Morelli aborda diferentes tópicos y cuestionamientos que nos pueden ayudar en la vida cotidiana. En esta ocasión la profesional trató de contestar la siempre difícil pregunta ¿cómo alcanzar la felicidad?

Durante su diálogo con Marcelo Méndez, Morelli mencionó el significado que da la lengua española a este concepto: “la felicidad sería un estado de bienestar integral, de plenitud. En ese momento no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Es un estado ideal y duradero, pero cuando hablamos de ‘estado’ hablamos del ‘ahora’, no dentro de un rato”.

“Hay gente que la relaciona con el bienestar, con la seguridad económica, el status social, ser exitoso o tener reconocimiento”, indicó la profesional bragadense respecto al significado que gran parte de la sociedad le da , pero aclaró: “hay que hacer esta diferenciación: una cosa es el bienestar y otra la felicidad”.

Sostuvo que la felicidad “tiene que ver con el autoconocimiento y con la conexión que yo tengo con nuestro propio ser humano. Yo me tengo que dar cuenta cuando hay algo que me hace vibrar, palpitar o tener mariposas en la panza”, y añadió: “cuando estoy con ciertas personas, en ciertos lugares o haciendo cualquier cosa y tengo esa sensación de alegría, eso es lo que te hace feliz a vos”.

“La felicidad son momentos que yo consigo cuando me conecto de esa manera y logro ese estado en mí”, expresó Morelli, mientras también señaló que “tiene mucho que ver con mis expectativas y posibilidades, que no tengan una brecha tan grande para que sea inalcanzable para mi”. Casi al final del bloque, la reconocida psicóloga recomendó indagarse a uno mismo con buenas preguntas que nos hagan conocer “los carteles indicadores al camino de nuestra felicidad”. ¿Cuándo yo siento esa alegría?, ¿Qué me dice mi mente? o ¿Qué pensamientos hermosos y de calma tengo cuando estoy haciendo tal cosa, conversando con tal persona o en tal lugar que me encanta?.