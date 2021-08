Pussó destacó la normalización de la vacuna contra el Meningococo y la mejora de la situación epidemiológica

Compartir en...

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se refirió esta mañana a dos cuestiones de mucha importancia: la llegada de 200 vacunas contra el Meningococo y la gran mejora de la situación epidemiológica que se registra actualmente en Bragado frente al Covid.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco de una entrevista con EL MEGÁFONO. La funcionaria reconoció que la vacuna contra el Meningococo estaba faltando desde hace aproximadamente 2 meses, aunque aclaró que se debió a un inconveniente de la Provincia de Buenos Aires ya que es quien tiene que entregarla a través de la Región Sanitaria X.

No obstante, remarcó que ahora llegaron 200 vacunas (hay en la sala del Hospital y en el anexo Santa Rosa), por lo que se está en condiciones de cumplir con el plan nacional de vacunación, el cual prevé su aplicación en los niños de 3, 5 y 15 meses.

Consultada sobre la situación epidemiológica respecto de la pandemia, destacó que “el número de casos activos es inferior al que tuvimos en el verano”. Sostuvo que “es muy bajito”, lo cual consideró positivo ya que implica que hay menos personas contagiadas y trae un alivio al personal de salud. Opinó que la mejora está ligada en un alto porcentaje al plan DetectAr que realizó el Municipio y también aprovechó la oportunidad para explicar por qué se dejó de hacer: dijo que estamos en un índice de positividad bajo, por lo que “el personal debe tener un descanso y este es el momento”; sin embargo, añadió: “cuando veamos que nos crece el número, saldremos nuevamente con el DetectAr”.

La médica manifestó tener esperanzas de que la variante Delta no impactará tan mal en Bragado debido al crecimiento en el ritmo de vacunación de segundas dosis. Recordó que la vacuna no impide el contagio, sino que ayuda a evitar que la enfermedad no genere cuadros graves. Frente a ello, recordó la necesidad de mantener los cuidados esenciales, como por ejemplo el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.