Realizarán un encuentro multimarca de autos en la Pista de Salud

Un interesante evento se desarrollará esta noche y mañana en la Pista de Salud. Se tratará de la tercera edición del “Far West Meet”, un encuentro multimarca de autos, por lo que llegarán vehículos de distintas partes del país.

Según indicó el bragadense Marcos Passotti, “van a venir autos de todos lados” y citó como ejemplo a Mar del Plata, Tandil, Buenos Aires, Junín y 9 de Julio. “En las últimas ediciones hubo entre 500 y 600 autos, así que pienso que vamos a tener eso o más”, dijo.

El encuentro tendrá un fin solidario, ya que el costo de la entrada para los vehículos expositores será de un alimento no perecedero. Passotti indicó que la idea es “ayudar a la gente que menos tiene, comedores y alguna agrupación solidaria que reparta alimentos”. Sin embargo, aclaró: “a los peatones no se les va a cobrar nada, pero es muy bienvenido si quieren colaborar con la causa y llevar un alimento no perecedero”.

De acuerdo a lo comunicado, el evento comenzará a las 19hs de hoy y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, mientras que mañana continuará entre las 10 y las 19hs. Habrá food trucks para quienes quieran comer allí.