Realizaron una charla de concientización sobre el autismo

Una interesante actividad se desarrolló el pasado sábado en el Auditorio del Centro Cultural Florencio Constantino. Se trató de una charla sobre la condición del espectro autista, la cual estuvo a cargo de las licenciadas Marlina Previdere (T.O.), Julieta Battistin (psp.) y Graciela Peix (fga.). Por tal motivo, EL MEGÁFONO entrevistó ayer a la primera de ellas, quien explicó que se enmarcó en el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo.

La Terapista Ocupacional contó que la idea de la actividad fue “acercarnos a la comunidad para poder repensar juntos y compartir un poco de qué se trata -el autismo-“. Explicó que una de las características más comunes es la falta de vinculación con los demás o de intención comunicativa, y agregó: “no aparece desde el lenguaje, desde lo gestual, desde lo comprensivo, desde lo intencional, por eso cada vez uno puede darse cuenta a más temprana edad”.

Sin embargo, aclaró que “no todos los niños que tienen un desorden del lenguaje están dentro de la condición del espectro autista; para decir que puede haber autismo tiene que haber restricciones netamente en las vinculaciones sociales o de interacción (…), pero también hay un perfil sensorial individual: son niños que se asustan más por los ruidos, no les gustan las texturas y hay situaciones en las que se tienen que retirar porque no pueden participar en ellas… o sea que hay mucho más que el lenguaje”.

Remarcó que es posible lograr avances, por lo que consideró importante prestar atención a los indicios desde edades tempranas.