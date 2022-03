Reclamo de la familia de Pedro Abentín para que IOMA cumpla lo que debe

Gran malestar presenta la familia de Pedro Abentín debido a que la obra social IOMA no entrega los elementos que necesita el niño, y también porque todavía no autorizó la atención en el Hospital Italiano (lugar al que debe asistir porque allí se encuentra el equipo médico que le realizó el trasplante). Por tal motivo, esta mañana su madre, Adriana González, hizo público su reclamo en la Primera Edición de BRAGADO TV. Especificó que requiere urgente una silla de ruedas pediátrica, una silla postural, un bipedestador, una tricicleta y las valvas ya que “-Pedrito- no puede esperar”.