RECLAMO DE UN COMERCIANTE POR UNA MULTA DE LA GUARDIA URBANA: “TRABAJAMOS Y NOS MOLESTAN”

Un comerciante de nuestra ciudad convocó a BRAGADO TV con el objetivo de hacer público un reclamo contra la Guardia Urbana. Contó que le hicieron una multa por falta de habilitación, pero se mostró molesto porque ya tenía un permiso provisorio. “Trabajamos y nos molestan”, dijo.

El hombre se llama Julio Álvarez y es dueño de una despensa ubicada en San Martín y German Vega. Dijo que toda la situación se generó en un momento en que la Guardia Urbana llegó a su comercio porque había gente en un horario no permitido, lo que desencadenó que le hicieran una multa por falta de habilitación.

Sostuvo que siempre tuvo una habilitación provisoria y que la pandemia impidió que realizara la definitiva, por lo que terminaron cobrándole 7 mil pesos por esa situación.

Resaltó que posteriormente cumplió con la tramitación de la habilitación definitiva, pero que igualmente continuaron exigiéndole el pago de la multa, lo que le parece injusto. “No entienden mi situación”, lamentó.

Según Álvarez, todo Bragado tiene que saber lo ocurrido ya que “no fui a pedirles que me den un plan o que me regalen plata, sino a que me dejen trabajar tranquilo”. Exigió saber “cuál es el destino de esa plata” y enfatizó que “a mí me cuesta ganar el efectivo como para ir y regalárselo de esa manera”.