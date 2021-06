Reclamos de UDEB tras el repentino retorno de las clases presenciales a Bragado

Compartir en...

La secretaria General de la seccional local de UDEB, María Eugenia Calderón, manifestó su disconformidad respecto al modo en que se está registrando el retorno a las clases presenciales en Bragado. Dijo que realizarán reclamos ya que hay cuestiones que los preocupan.

Según Calderón, “nadie está en desacuerdo con la presencialidad”. Sostuvo que “es necesaria y la escuela es el lugar donde se produce el acto educativo”. Sin embargo, indicó que “también es cierto que la presencialidad debe ser cuidada y debemos respetar los protocolos y las solicitudes para que todos estemos cuidados”.

Reconoció que “ha bajado el índice de contagios -en Bragado-, pero eso no implica que dejemos de estar en riesgo”. Consideró que “no ha transcurrido el tiempo suficiente para lograr la protección del personal docente y auxiliares” ya que aún no se cumplieron los 21 días de su vacunación y también se mostró preocupada porque hay escuelas que “no tienen una calefacción poderosa” como para poder sobrellevar la ventilación necesaria y “el frío es muy intenso”.

Opinó que fue “desprolija” la manera en la que se conoció la vuelta a la presencialidad y cuestionó “la falta de comunicación entre los distintos niveles y la llegada a las escuelas”.

En lo que respecta a los medidores de oxígeno, lamentó que no llegaron hasta hoy. Dijo que podrían ser escasos ya que las grandes escuelas sólo tienen cuatro.