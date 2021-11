Renovaron la cartelera del cine del Teatro Constantino

Como todas las semanas, este jueves se renovó la cartelera del cine en el Centro Cultural Florencio Constantino con dos nuevas incorporaciones: “Halloween Kills” y “Una Casa sin Cortinas”.

El título de terror se emitirá este viernes y sábado a las 21:40 horas, y el domingo a las 22:50, y la entrada tiene un valor de $150.

En lo que respecta al otro título, “Una Casa sin Cortinas”, título del espacio INCAA, se proyectará este viernes a las 19:40 horas y el valor de la entrada es de $100. Además, se proyectará una vez más el título “Venom: Let There be Carnage”, este sábado a las 19:30 horas en español.

Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro Constantino y se entregan hasta 5 por persona, además, los jubilados tienen un 50% de descuento, en tanto las personas con carnet de discapacidad pueden ingresar gratis.