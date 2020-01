RESPUESTA DE OSCAR UGO ANTE LAS POLÉMICAS INSTALADAS POR GERMÁN MARINI Y RAMIRO SAN PEDRO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Ante las polémicas instaladas por el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Germán Marini, y del ex edil opositor Ramiro San Pedro acerca del pase a planta permanente de trabajadores municipales de la planta política y del decrecimiento porcentual que tuvo el sueldo básico municipal ante la inflación; esta mañana el secretario General de la Asociación de Trabajadores del estado, Oscar Ugo, decidió hacer pública su opinión. Dijo no compartir tales manifestaciones y los mandó a leer el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley 14.656.

Según el gremialista, “si bien se perdió poder adquisitivo por la gran inflación que hubo, también se ganó porque las bonificaciones de las que habla el ex concejal Ramiro San Pedro eran por tareas específicas o especiales que venían del último año del ex intendente Orlando Costa, que pasaron los 8 años del ex intendente fallecido Aldo San Pedro y que -después- por el Convenio Colectivo de Trabajo pasaron a estar sujetas de retenciones”. Por lo tanto, indicó que “todos los que se jubilen lo hacen con esa bonificación”, y agregó: “yo me siento conforme de que todo lo que hemos hecho con el Convenio va a beneficiar a todos los trabajadores activos y pasivos en su momento”.

En cuanto a lo manifestado por Germán Marini, Oscar Ugo preguntó con ironía: “¿qué preferían, despidos como hay en otros municipios?”. Sostuvo que “todos los compañeros y compañeras que durante los dos años fueron calificados 10 puntos tienen derecho a estar en planta permanente”, e incluso aseguró que durante la gestión sanpedrista también se dieron situaciones similares. Frente a eso, opinó que el planteo del concejal “va en contra de la clase trabajadora”.

“Antes de salir a crear un manto de sospechas tienen que leer completo el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley 14.656”, dijo.