RESPUESTA DE PUSSÓ A VARIOS TEMAS: LA VACUNACIÓN, EL CASO ALONSO, SU PROPIA DOSIS Y LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Una extensa entrevista entre EL MEGÁFONO y la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, ha permitido aclarar dudas sobre varias cuestiones ligadas a la vacunación contra el Coronavirus y también cuál es su opinión sobre temas polémicos. Habló del caso de Salvador Alonso, contó cuándo se vacunará ella, respondió a críticas de la oposición y se refirió al informe que dio en el Concejo Deliberante. También dio a conocer la noticia que la posta de la Escuela N°7 se trasladará al salón parroquial de Pellegrini al 1200.

La funcionaria explicó que desde el Municipio tienen injerencia en la vacunación del personal de salud -público y privado- en el Hospital San Luis. Sin embargo, aclaró que la posta de la Escuela 7 se encuentra a cargo de Región Sanitaria, por lo que allí su participación es mínima. Sostuvo que la designación de esa institución correspondió a la Provincia, aunque aclaró que “hace 15 días nos pidieron un lugar alternativo para poder trasladar el vacunatorio -por el inicio de las clases–”, lo que motivará que desde el próximo lunes funcione en el salón parroquial de Santa Rosa de Lima.

Pussó descartó la existencia de vacunados VIP en el hospital y opinó sobre el caso del jefe de PAMI, Salvador Alonso. “Él mismo publicó la foto, o sea que no lo hizo a escondidas y calculo que lo habrá hecho convencido de que no estaba mal”, dijo. Manifestó que “estaba inscripto –en el registro provincial-“, por lo que considera probable que el turno le haya sido otorgado de esa forma. “¿Debería haber esperado por su edad? A lo mejor sí”, indicó.

Consultada sobre su caso particular, manifestó: “me voy a vacunar al final, cuando ya la tenga todo el personal de salud”. Contó que parte del personal aún se encuentra esperando, pero intentó calmar la ansiedad de la población recordando que las dosis escasean en todo el mundo.

Pussó contestó varias inquietudes que mandó la audiencia a través de audios de WhatsApp. Habló de algunas circunstancias en las que las personas no deberían por sus particularidades de salud y aconsejó que nadie se aplique la vacuna de la gripe si no pasó un mes desde que se aplicó la del Coronavirus.

En lo que respecta a las críticas de la oposición, desmintió que en algún momento haya asegurado que Bragado tiene una población añosa: “lo que dije en un principio es que todos nuestros contagiados eran gente adulta, no toda la población”. Contestó por qué se vacuna en la ciudad de Bragado y no en los cuarteles (lo atribuyó a una decisión de Región Sanitaria) y lamentó que los concejales más críticos de su gestión no hayan concurrido a oír el informe que dio en el Concejo Deliberante. “Todos tiene derecho de opinar, pero para hacerlo creo humildemente que tienen que pasar por el hospital y ver cómo se gestiona porque desde afuera no se ve la realidad”, concluyó.