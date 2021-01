REVILLA: “A NIVEL NACIONAL NO HEMOS TENIDO PROTAGONISMO, EN EL PROVINCIAL CREO QUE SI”

Compartir en...

email

Erica Revilla, actual intendente de General Arenales y candidata a Vicepresidente del Comité Provincial de la UCR, estará esta tarde de visita en nuestra ciudad junto a los intendentes de Lincoln y Chacabuco, Salvador Serenal y Victor Aiola, en el marco de una recorrida por toda la provincia.

“Es una visita muy importante en una hermosa ciudad como lo es Bragado, charlando y trabajando con los militantes del partido”, expresó Revilla en ‘BRAGADO TV AL MEDIODÍA’. La Jefa Comunal además aclaró que previo a su paso por Bragado, mantendrán otra reunión similar en Alberti.

Con respecto a la fórmula que integra junto a Maximiliano Abad, dijo que “estoy muy feliz de acompañar a Maxi en este camino porque lo conozco desde hace muchos años, es un militante que comenzó en la juventud radical y él representa también, no solo a los intendentes, si no también a todos los vecinos en la legislatura como Presidente de Bloque”.

Al ser consultada por el rol de la UCR durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, la candidata expresó que “a nivel nacional no hemos tenido protagonismo, en el Provincial creo que sí, no nos olvidemos de donde veníamos, de cómo fuimos adquiriendo los espacios y el territorio y me parece que hoy son otros tiempos, todo fue cambiando y evolucionando, son otros momentos los que vive el país, y yo creo que es un momento para que el radicalismo libere y demuestre todo el territorio que hemos alcanzado en estos 5 años de liberar los espacios”.