Ricardo “Maquinita” Palavecino relató su vida en “El Conversatorio”

Este jueves se emitió otro programa de el “Conversatorio”, el espacio semanal de diálogo y reflexión conducido por Marita Gelitti. En esta oportunidad el entrevistado fue una figura del fútbol bragadense por todo el trabajo que ha realizado durante su vida: Ricardo ‘Maquinita’ Palavecino.

‘Maquinita’ fue jugador de fútbol, director técnica, cronista y editor de diversas publicaciones del deporte. “Yo nací en un hogar donde se respiraba fútbol porque fue la época del baby de la Liga de Padres de Familia, que concitaba el interés de muchísima gente en esos tiempo y ahí estaba el ‘Último Foco de Manito’ que era el que generalmente ganaba todos los torneos”, explicó.

El jugador y cronista además relató sus primeros años en el deporte, desde que participó del primer torneo de ‘Baby fútbol’ hasta que ascendió a primera, pero en el medio además armó algunos equipos para que participaran en los distintos torneos y entre ellos, dirigió a José ‘Mandinga’ Percudani.

“El cronista creo que empezó a los 10 años. Había un concurso de redacción, a mi me gustaba mucho redactar, y me eligen de la Escuela 10 para representar a la escuela, y tiraban un título para un chico de 10 años: ‘Y no se rompió’, ese fue el título que me toca a mí”, comentó. Además, contó sus primeros pasos en “La Voz de Bragado” y en “El Censor”, previo a hacer una revista a la que tituló junto a su padre “Todo Fútbol”.