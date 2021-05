Santiago Zaga relató su llegada a las inferiores de Independiente

Compartir en...

email

Ayer por la mañana, Enrique Giannino entrevistó a Santiago Zaga, un joven de 17 años que desde hace algunos años se encuentra jugando para las inferiores de Independiente, pero previamente ya había formado parte de San Lorenzo.

Zaga comentó que su pasión por el fútbol comenzó a los 5 años cuando jugaba en Bragado Club en la posición central, hasta que a los 12 años tuvo la oportunidad de probar en San Lorenzo y a partir de allí, comenzó su carrera profesional.

“Fuimos para allá, hice la prueba y me dijeron que tenía que volver la semana que viene, que ya me querían fichar así que volví y ya me hicieron todo rápido ahí”, explicó el jugador, quien permaneció en ese club durante 3 años.

“En San Lorenzo estuve hasta los 15 y ahí ya me vine para Independiente porque no tenía lugar en la pensión y no encontraba otro lugar para quedarme, entonces tuve que recurrir a otro club”, detalló.