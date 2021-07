Satisfacción de Camús, Labaqui y Gil por sus precandidaturas para el Concejo y el Senado

Compartir en...

email

No caben dudas que la lista del ultraoficialismo local ha captado la atención de muchos bragadenses tras el acuerdo alcanzado entre Unidos por Bragado y la Unión Cívica Radical para el ámbito local y seccional. En nuestro distrito Alexis Camús y Llilian Labaqui encabezan la nómina de precandidatos a concejales, mientras que Eugenia Gil se postula como senadora en tercer lugar. Por tal motivo, esta mañana EL MEGÁFONO mantuvo una entrevista con ellos, donde expresaron su satisfacción.

Camús reconoció que “como todo cierre de listas es complicado y más teniendo en cuenta que nuestros espacio ´Juntos´ tuvo (…) esta situación rara donde nos metieron en un brete entre Santili y Manes”. “Debe ser la primera vez en la historia que Bragado no puede tener una lista de unidad por esta situación”, añadió.

Según Alexis, inicialmente había existido un preacuerdo donde casi todas las fuerzas de “Juntos” (la única excepción fue Acción para el Desarrollo) habían manifestado sus intenciones de conformar una lista de unidad acompañando la gestión de Vicente Gatica. La disputa provincial hizo que se frustrara, aunque se mostró confiado en que después de las PASO “vamos a estar todos juntos”.

Fiel a su estilo, Camús tuvo un sincericidio: “yo nunca pedí venir al Concejo Deliberante, y todo el mundo lo sabe”, dijo. Luego, agregó: que “el Intendente dijo ´tenés que estar ahí´ y yo no le puedo decir que no porque soy un soldado de la causa”. Insistió con que su idea es “trabajar, trabajar y trabajar”, y también aseguró que “queremos apostar fuertemente a la educación y al desarrollo productivo”.

Labaqui, por su parte, manifestó que “es la primera vez que voy a ocupar un cargo”, aunque aclaró que “mi militancia arrancó hace muchos años, cuando tenía 12”. Se mostró contenta por la posibilidad que le brindó su partido y destacó el rol que cumplió el presidente del Comité, Gustavo Benalal. Indicó que tiene muchas ganas de sumarse al equipo el trabajo y cerró sus palabras con una cita de Eduardo Galeano: “somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos”.

En lo que respecta a Eugenia Gil, destacó el logro radical de volver a tener un precandidato a senador provincial. Minimizó la situación de tensión que se vive en la Unión Cívica Radical frente a la renuncia que manifestó Benalal, ya que según ella no habría una crisis institucional; “no hay nada que no se pueda llevar adelante con diálogo”, indicó. Además, consideró que no es real que el radicalismo esté perdiendo protagonismo ya que “en los últimos años negociaba el cuarto lugar en la lista de concejales, y hoy tiene un segundo lugar y otro lugar expectante a entrar para un consejero escolar”; “yo creo que el radicalismo está en una situación compleja, difícil, y esto no lo vamos a revertir de un día para otro”, añadió.

Gil prometió trabajar para “que la plata que se va de Bragado y la región vuelva en obra pública”. También enfatizó en destacar la figura de Facundo Manes: “es una persona del presente que nos habla del futuro; es del interior de la provincia de Buenos Aires, de Salto, y conoce nuestras realidades. (…) Es un hombre que apuesta a la educación, a la producción, al trabajo, a la innovación y a una articulación con los jóvenes”.