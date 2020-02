SE CONOCIÓ LA IDENTIDAD DEL CAMIONERO MUERTO EN LA RUTA 5: PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CAUSALES DEL FALLECIMIENTO

Compartir en...

Tal como lo informó oportunamente BRAGADO TV, en la noche de ayer se registró el hallazgo de una persona fallecida dentro de un camión en el kilómetro 205 de la ruta nacional N°5, entre Mechita y Bragado. Por el momento, la Justicia continúa avanzando en la investigación con el propósito de conocer cuál fue el motivo de su muerte, aunque se avanzó en el reconocimiento de su identidad: era un hombre de la ciudad de 9 de Julio.

Acorde a lo que se suponía, el hombre era camionero, ya que se dedicaba al servicio de transporte automotor de cargas. Tenía 43 años y se llamaba Mario Andrés Provensal. Alrededor de las 22hs de ayer lo encontraron ya fallecido en el asiento del conductor de un camión, el cual estaba estacionado sobre la banquina de la ruta con un acoplado.

De acuerdo a lo informado por la policía, Provensal no registra lesiones visibles y el vehículo no presenta ningún signo de daño, por lo que se supone que la muerte se podría haber generado por causas naturales. No obstante, esta tarde se realizará la autopsia correspondiente para poder conocerlo con mayor exactitud.

Vale recordar que, ante el hecho, fue necesaria la presencia de los Bomberos Voluntarios de Bragado (alrededor de las 0:30hs de hoy) para retirar el cuerpo del camión, debido a las dificultades que se presentaban por su robustez.