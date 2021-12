Se desarrolló la feria de emprendedores “Pop Up”

Tal y como se había anunciado, este sábado tuvo lugar una feria de emprendedores locales en Modesto, organizada por Eugenua Starna.

De la misma participaron 15 emprendedores locales quienes estuvieron exponiendo y comercializando sus productos desde las 10 hasta las 20 horas. Además, el evento estuvo musicalizado por un DJ.

Según había adelantado Starna en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, la idea fue “generar un consumo local, apoyar esto que tanto nos enseñó la pandemia de ver quién tengo cerca que me pueda ofrecer algo que yo necesito y no tal vez comprarlo ‘made in China’.”