Se entregaron pases libres a personas con discapacidad y trasplantados 

Se contó con la presencia del Ministro de Transporte de la Provincia e intendentes de la zona

En un acto realizado en la Sala Dómine, se entregaron en la mañana de hoy, pases libres para personas con discapacidad y para trasplantados como así también a quienes están en lista de espera.

Para tal fin se contó con la presencia del Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D´Onofrio, y además se hicieron presentes los intendentes Javier Reynmoso de Rivadavia y el jefe comunal de la ciudad de Chivilcoy, Guillermo Britos.

También se hizo presente la diputada provincial por el Frente de Todos, de la ciudad de Junín, Valeria Arata.

Los pases libres fueron entregados, más de 200 para Bragado, y en cantidad inferior para las ciudad de Rivadavia y Chivilcoy.

Luego del acto llevado a cabo, el Intendente del Partido de Bragado, Vicente Gatica y Jorge D´Onofrio mantuvieron una charla con los medios de prensa locales, explicando los alcances de la entrega de los pases antes mencionados.

El jefe comunal de Bragado, Vicente Gatica, expresó que en un día muy importante para los bragadenses, por estar cumpliéndose 171 años de la creación del Partido de Bragado, estamos recibiendo a un amigo como es el Ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D´Onofrio y recibimos también a dos intendentes amigos como Javier Reynoso de la ciudad de Rivadavia y Guillermo Britos de Chivilcoy, además de recibir también a la diputada provincial Valeria Arata.

“Para nosotros es muy importante que los funcionarios provinciales y nacionales nos visiten porque ven de primera mano qué es lo que necesitan un Estado Municipal y por este motivo, los intendentes necesitamos que siempre nos estén acompañando.

“No siempre solo para recibir, es importante que se lleguen a los municipios para verificar qué es lo que hacemos con nuestros equipos, con nuestros empleados que están todo el tiempo siendo la cara del Estado ante los vecinos que reciben los servicios que desde el Estado brindamos…”.Más adelante dijo que si bien es una ley nacional, es importante que haya elegido Bragado para entregar estos pases libres que son tan necesarios para las personas con discapacidad y teniendo en cuenta la situación que viene atravesando la Argentina, es un hecho muy importante.



LOS CONCEPTOS DE JORGE D´ONOFRIO

El Ministro de Transporte de la Provincia, indicó que los pases entregados “son básicamente las credenciales que les permite viajar libremente en el transporte público de pasajeros… “Si bien es una ley nacional, acá es donde se ve el trabajo que se hace en forma mancomunada. “El trámite se inicia en cada municipio cuando la gente tiene que tramitar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y vemos cuáles son los Municipios que más trabajan porque el siguiente paso es inscribirse en la página del Ministerio de Transporte para poder dar de alta la credencial y asimismo verificamos que los mismos municipios acompañan a la gente a realizar este trámite…”.



“QUISIMOS APURAR LA MARCHA”

Más adelante indicó que “quisimos apurar la marcha y por eso convocamos a otros municipios para entregarles los pases y que ellos distribuyan…”.

En otro momento de la conferencia, dijo que quienes tengan la credencial pueden viajar en transporte urbano de corta, media y larga distancia. En lo que hace a media y larga distancia, señaló que tiene que ver con la capacidad que tenga la unidad, por ley tienen que tener al menos cuatro butacas reservadas para personas con discapacidad.

Dijo que depende el caso o el grado de discapacidad, el beneficiario de la credencial puede ir o no con acompañante. La credencial dice si habilita un acompañante o no, en la mayoría de los casos sí y en otros casos no, dado que no necesita un acompañante