Inauguraron un “Punto Verde” para la separación de residuos en la plaza del Cementerio

La Municipalidad de Bragado e Interact inauguraron esta mañana el tercer “Punto Verde” de nuestra ciudad. Se encuentra ubicado en la plaza Ex Combatientes de Malvinas (cercana al Cementerio), con el objetivo de estimular y facilitar la separación de residuos en origen. También estuvieron presentes integrantes del Rotary Club.

La actividad fue encabezada por la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, Natalia Gatica, y el director de Ambiente, Pablo Zuleta. Por Interact hablaron su actual presidente, Nicolás Guerrieri, y su antecesor, Erwin Wilhem.

“Esta es una de las formas en la que vamos a trabajar en la Dirección de Ambiente, siempre en conjunto con las instituciones, agrupaciones y comisiones… esa es la forma de trabajar y de dar participación ciudadana”, indicó Zuleta, quien explicó que “la propuesta fue de Interact y nosotros la acompañamos”.

El funcionario remarcó que “hoy tenemos en Bragado tres puntos verdes: el primero lo colocamos en la plaza San Martín, después en la Güemes y este es en la plaza del Cementerio”. Enfatizó que “es un instrumento para la toma de conciencia y para empezar a trabajar con los residuos… es un punto de partida dentro de este plan estratégico que tenemos”.

Por su parte, Natalia Gatica manifestó que “es la síntesis de lo que es una acción exitosa de participación comunitaria en una política pública”, y añadió: “exitosa porque se instalaron dos puntos verdes y, salvo algunas excepciones, el vecino respetó la consigna y se generó conciencia”.

La Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental remarcó que “los puntos verdes forman parte de los números que tenemos de revalorización; en el 2021 se recuperaron 57.660 kilos de cartón, más de 18 mil kilos de vidrio, 6700 kilos de plástico”; “es mucho”, dijo. Además valoró que la idea “viene de un grupo de jóvenes que representan a un montón de otros jóvenes, que ayudan, escuchan y promueven desde el hacer”.

En cuanto al presidente de Interact, Nicolás Guerrieri, explicó que “estuvimos planificando el proyecto durante todo el año pasado y principio de este; logramos tener una subvención para poder conseguirlo, por lo que estamos bastante contentos y también tuvimos un aporte de la Municipalidad”.

Guerrieri se mostró contento por el nuevo Punto Verde y agregó que se enmarca en un proyecto más ambicioso, ya que la idea es colocar otros en distintos lugares de la ciudad. Wilhen amplió sobre el uso que tiene y especificó cuáles son los residuos que deben tirarse allí: papeles o cartones limpios, latas, plásticos y vidrios.

Zuleta también habló de “un nuevo esquema de recolección, -ya que- se estaban recolectando dos veces al día y ahora se va a hacer tres veces al día… eso es muy bueno y es un síntoma de que la gente lo está usando y están realizando la separación”.

Vale destacar que Natalia Gatica negó que los residuos de los Puntos Verdes sean mezclados con los domiciliarios y no reciban su correcto tratamiento. “Hemos escuchado que ´se junta todo´ y que ´no tiene sentido separar´… y eso no es cierto, la recolección se realiza por bolsones de manera separada”, dijo. Remarcó que el Municipio no está dispuesto a que el esfuerzo de los vecinos sea en vano, por lo que buscó llevar tranquilidad frente a quienes dicen lo contrario.