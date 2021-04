Se labraron más de 6 infracciones por reuniones sociales

Compartir en...

Durante el transcurso del fin de semana largo, la Policía Comunal de Bragado ha labrado más de 6 actas de infracción debido a que se han constatado varias reuniones sociales, ya sea por exceder el horario permitido o el máximo de personas.

Paralelo a ello, también se detectó que en algunos comercios gastronómicos no se cumplían con las normas de bioseguridad exigidas, motivo por el cuál han sido infraccionados. Uno de ellos es “Cebra” (ex Isabella), el cuál ha sido clausurado preventivamente debido a que no cumplían con algunas de las normas vigentes.

Cabe recordar que según el decreto vigente, las reuniones sociales cuentan con un tope de 10 personas como máximo y pueden realizarse entre las 6 y las 2 horas.