SE REALIZÓ UNA CHARLA EN LA FEDERACIÓN AGRARIA

Una importante charla de variables macroeconómicas que influyen en el campo y la industria agropecuaria tuvo lugar anoche en la Federación Agraria de Bragado, siendo encabezada por el reconocido economista Carlos Seggiaro, quien antes del evento habló con Bragado TV sobre el enfoque tendría la misma.

“Si vamos a hablar no sólo de carnes sino también de granos hay que mirar el escenario internacional”, explicó el profesional, quien ya pasó por Bragado en la última ExpoRural, a lo que agregó: “de tal manera vamos a hablar de cómo estamos viendo las principales variables de la economía argentina”.

El economista, en este sentido, recordó: “el año pasado cuando estuve acá dije que pocas veces me parecía tan claro lo que iba a pasar, porque el margen de maniobra me parecía reducido. Ganara quien ganara era bastante reducido. Aquí dijimos que el cepo iba a continuar y que iba a haber un impuesto en las tarjetas de crédito y los pasajes al exterior, no era porque teníamos una bola de cristal sino porque era obvio”.

Seggiaro diferenció dos subsegmentos en el mercado agropecuario: las carnes y los granos. Sobre este primero destacó que China representa el 75% de las exportaciones del sector argentino y que la conmoción por el coronavirus ha bajado las importaciones en el país asiático al 60%, lo que genera preocupación para los productores. Con respecto a los granos indicó que se está viendo un buen precio de los mismos en el mercado internacional.