Sebastián Pérez explicó cuáles son los pasos a seguir tras sufrir un siniestro vial

Este miércoles por la mañana en EL MEGÁFONO, Sebastián Pérez, abogado especializado en derecho de tránsito, dialogó con Marcelo Méndez en el micro “Saber para Prevenir”, acerca de lo que sucede tras sufrir un siniestro vial y cómo se debe proceder en ciertas situaciones.

“Una vez producido el accidente, en el caso de que no haya lesionados es una situación más sencilla, si no hay lesionados no hay intervención de la policía y si le piden intervención a la policía en un caso sin lesiones la policía no va a accionar, entonces ya empieza el ámbito privado”, detalló Pérez.

En esos casos, lo primordial es intercambiar los datos con el o los demás involucrados: nombre completo, número de documento, póliza de seguro y una foto del carnet de conducir. Además Pérez explicó que es recomendable sacar fotos de los vehículos en el momento del siniestro.

Una vez hecho eso, los involucrados en el siniestro tienen 72 horas hábiles para radicar la denuncia administrativa en sus respectivas compañías de seguro, quienes en el momento les deben dar un certificado de cobertura para clarificar con qué tipo de seguro cuentan.

“Si hay heridos, el llamado a la policía, o el llamado a la ambulancia, va a activar al otro; si llamo a la ambulancia va a activar a la policía y se van a acercar los dos. Ahí ya empezamos a esperar instrucciones de los agentes públicos”, detalló el abogado.