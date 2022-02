Sebastián Pérez se refirió a la seguridad al momento de circular en moto

Este miércoles en EL MEGÁFONO, el abogado especializado en tránsito, Sebastián Pérez, brindó una entrevista en la cuál se refirió a la seguridad al momento de circular a bordo de un ciclomotor.

En principio, Pérez informó que 7 de cada 10 accidentes fatales dentro de las ciudades tiene como protagonista a un motociclista, pero además dijo que 6 de cada 10 fallecidos tienen entre 15 y 35 años.

Por otro lado también recordó cuál es la documentación necesaria para circular en moto, pero pero a su vez contó que existen elementos de seguridad “pasivos” y “activos” para conducir un ciclomotor y los detalló.

“La seguridad pasiva son aquellos elementos, que por ejemplo para un auto son los airbags, para la moto es el casco, los guantes, una campera de moto y la protección. El casco tiene que ser una parte más de la moto, no importa si hay una multa o no por no usarlo. Fíjense que en la gran cantidad de siniestros viales que hay en Bragado, en ninguno de ellos se usaba casco”, detalló Pérez.

En lo que respecta a los elementos de seguridad activa, dijo que son aquellos que influyen en la conducción como el ABS, el sistema combinado de frenos o el control de presión de neumáticos. Sin embargo, esas características usualmente sólo están incluidas en las motos de alta gama, por lo que planteó una alternativa.

“Hay algo que es simple y es muy útil tanto para los motociclistas como para los automovilistas que es mantener las luces encendidas, durante el día también, eso hace que sea más fácil la visibilidad por los espejos”, explicó.