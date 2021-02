SEGÚN BROGGI, GATICA “HACE TODO A MEDIAS” Y “SÓLO ACTÚA PARA LA TRIBUNA”

Compartir en...

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) dio a conocer una gacetilla de prensa donde nuevamente arremetió contra el intendente Vicente Gatica. Expresó duros cuestionamientos ya que lo acusó de hacer “todo a medias” (citó el ejemplo del test a los bragadenses que regresan de sus vacaciones) y de “actuar para la tribuna”. Aseguró que la destrucción de una parte del anfiteatro de la plaza Alfonsín fue una estrategia para tapar el asunto de la interpelación y cuestionó la falta de previsión a los inconvenientes que se pueden presentar en el marco de la vacunación contra el COVID-19.

Broggi recordó que el testeo a los bragadenses que regresan de sus vacaciones constituye una propuesta suya. Sin embargo, no se mostró del todo conforme con la manera en que se está emprendiendo ya que “tomar la idea y hacerlo a medias, es como no hacer nada”. Opinó que falta difusión ya que “no he visto campañas de aviso en las redes o por ejemplo disponer agentes de la guardia urbana en los accesos para que volanteen, o un cartel que informe cuando llegan”; “eso sumaría a que más vecinos se enteren y a que acepten la sugerencia que hacen los médicos de hacer una cuarentena de 3 días en sus casas”, dijo.

Para el Concejal, en el gobierno “no tienen ideas propias, no tienen gestión y lo que toman lo hacen ´para la tribuna´”. Consideró que “actúan bajo presión, atrás de lo que sucede nunca delante, y cuando toman algo lo ejecutan a medias porque en realidad parece que lo que se busca es que fracase todo”.

En esa línea, manifestó que “en relación a la vacunación y el programa provincial, los grupos políticos de nuestro espacio tomamos la posta de salir a difundir entre los vecinos y vecinas la inscripción para vacunarse, y el municipio salió detrás”. Dio a entender que el Municipio no se ocupó en ver de qué forma se trasladarán los habitantes de los cuarteles hasta la posta de la Escuela N°7, por lo que exigió una solución para aquellos que no tengan en qué movilizarse.

“Sabemos que se trabaja, que hay esfuerzos, pero a veces es cuestión de no actuar detrás sino de poder ver más allá”, indicó, y agregó: “por muchos motivos creemos y creímos que era necesario que el intendente contestara cómo planificaron para adelante la cuestión sanitaria, pero no quiso llegar al Concejo para responder todo esto”. Además acusó al Ejecutivo de pretender tapar ese asunto con lo del anfiteatro y sumó más críticas: “lo demuelen en partes el día después de votarse la interpelación y ahí quedó todo. Está parado, se pusieron cintas de peligro y no se continuó con nada; no hablo de trabajar los días feriados, sino que desde el martes pasado no se mueve ni una pala ahí, y quién sabe cuánto tiempo quedará asi”.

“Siempre lo mismo, reacción y después nada por aquí y nada por allá. Así es que Bragado no creció, no avanzó, no mejoró…”, arremetió.