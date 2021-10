Septiembre fue el primer mes sin muertes por Covid desde hace más de un año

Unas de las cuestiones más dolorosas de la pandemia de Covid-19 ha sido el fallecimiento de 205 bragadenses. Golpeó mucho a nuestra comunidad, generando pérdidas irreparables para sus respectivas familias y allegados. Es algo de lo que ya no habrá solución, pero al menos podemos alegrarnos de que en todo septiembre no hubo ningún deceso, por lo que se convirtió en el primer mes sin fallecidos desde hace más de un año.

Según la información provista por los distintos reportes epidemiológicos de la Municipalidad de Bragado, en el 2020 hubo un total de 69 muertes: 16 en agosto, 42 en septiembre, 6 en octubre, 3 en noviembre y 2 en diciembre. La primera sucedió el 18 de agosto.

En lo que respecta al 2021, los peores meses fueron mayo y junio, ya que entre los dos llegaron a haber casi un centenar de fallecidos, es decir muy por encima de lo que hubo en todo el 2020. En enero hubo 5 decesos, en febrero 4, en marzo 6, en abril 10, en mayo 44, en junio 53, en julio 11 y en agosto 3.

No caben dudas que la excelente noticia de no tener muertes en septiembre se enmarcó en la mejora sustancial de la situación epidemiológica, la cual hoy también nos está permitiendo tener 0 casos activos de Covid desde hace más de una semana. Mientras en el 2020 septiembre era el mes récord de muertes en ese año, en 2021 se convirtió en el primero en no contabilizar ninguna. He allí la importancia de no descuidarnos y así procurar mantener la tranquilidad actual… es nuestro mejor aporte para evitar que el virus no se cobre más vidas.