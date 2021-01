SERGIO BROGGI: “ESTE INTENDENTE YO NO SÉ QUE ES LO QUE PUSO PARA EL HOSPITAL”

Compartir en...

Ayer por la mañana, el bloque de Concejales del Frente de Todos firmó un pedido de interpelación al intendente municipal, Vicente Gatica, para que dé explicaciones en el Concejo Deliberante frente a la situación sanitaria en la que se encuentra Bragado.

“Nosotros venimos de una situación muy compleja el año pasado, donde gracias a la solidaridad de algunos municipios hemos podido derivar pacientes cuando escuchábamos a la doctora Pussó decir que desde el minuto cero tenían todo preparado, y lamentablemente Bragado tenía todo prendido fuego”, explicó Sergio Broggi, concejal del Frente de Todos.

Según comentó el edil, el motivo por el cuál le piden la interpelación es para que explique “¿Qué es lo que han preparado en el hospital? ¿Cómo están preparados? ¿De qué manera? ¿Si han escuchado a la CICOP con sus inquietudes? Creo que todos los médicos de la CICOP si cuestionan y dan ideas para estar preparados para todo esto me parece que nadie tiene mala voluntad y todos quieren sumar”.

Desde el Bloque de Concejales de la oposición han mantenido reuniones con CICOP donde les han manifestado las irregularidades que han visto y las ideas que pueden aportar, sin embargo Broggi comentó que “no tienen eco, la verdad que los funcionarios están cerrados en ellos y la verdad que se hace muy difícil”.

Por otro lado, el edil también opinó respecto a la denuncia que realizó la concejal del PRO, Daniela Monzón, en la última sesión del Concejo Deliberante. “Yo lo que veo, y me preocupa más todavía, que el municipio en vez de ocuparse de escuchar a la Concejal, porque ella está diciendo lo que leyó en un comunicado de la CICOP, en vez de mandarle cartas documento a la Concejal o ver cómo acalla estas cosas, por qué no se ocupa de ver si realmente pasó”, comentó.

Por último, en lo que respecta al manejo del Hospital Municipal y a los fondos derivados para la preparación del mismo, el Concejal expresó: “Hemos tenido un Bragado totalmente solidario, un Bragado que se ha puesto toda esta situación al hombro y que ha colaborado, hemos tenido una cooperadora que ha juntado muchísima plata gracias a Dios, porque si no este Intendente que hablaba de transparencia y de una administración ejemplar, yo no sé que es lo que puso para el Hospital porque no teníamos nada”.