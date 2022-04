Sergio Broggi invita a juntar firmas para reclamar por la instalación de una planta potabilizadora en Bragado

Este miércoles en Bragado TV: Edición Central, Sergio Broggi, concejal del Frente de Todos, se refirió al fallo de la justicia que durante la jornada del martes ratificó la problemática de la calidad del agua en nuestra ciudad, indicando que no es apta para consumo humano. En esa línea, el edil invitó a juntar firmas para pedir por la instalación de una planta potabilizadora de agua.

“Ayer quedó firme el fallo de que el agua no es apta para consumo humano, donde también en la primera instancia yo presenté un proyecto de resolución en el Concejo donde se va a llevar a la próxima sesión, exigiéndole a ABSA que haga la construcción de la planta potabilizadora lo antes posible y mientras tanto entregue bidones de agua a los bragadenses”, explicó Broggi.

El Concejal del Frente de Todos además dijo que es necesario que todos los vecinos se junten en la iniciativa con sus firmas para presentar las planillas en la Defensoría del Pueblo, y de esa forma, que desde el órgano le exijan a la prestadora del servicio por la construcción de la obra.

“El responsable de ABSA lo ha citado el Concejo varias veces y ha dicho que no podía hablar, así que hoy más allá de lo que se decía si era potable o no el agua y siempre estábamos con eso, hoy hay un fallo de la Justicia nos tenemos que ocupar en no dejar que pase el tiempo”, agregó.

Por último, invitó a los interesados a acercarse a las oficinas de Catamarca 2229 para firmar las planillas.