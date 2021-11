Sergio Broggi volvió a poner el foco en los servicios públicos

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) insiste en dejar en evidencia las fallas en los servicios públicos que presta el Municipio. Ahora emitió declaraciones sobre la falta de riego en las calles de tierra, por lo que pidió que las autoridades den una solución.

“Algunos vecinos que viven en barrios en dónde aún no hay asfalto, me han manifestado su preocupación por que en esta época, que se hace necesario el servicio de riego en calles, no cuentan con esa posibilidad”, dijo, y agregó: “el tránsito y las altas temperaturas por algunas zonas hacen que la situación sea realmente compleja”.

Según el edil, “todos los vecinos pagan sus servicios y todos merecen que se presten de la mejor manera”. Manifestó que “Bragado creció y entonces la inversión debe estar en contar con la cantidad suficiente de elementos para prestar los servicios” ya que “los empleados hacen un gran esfuerzo, pero si no hay suficientes herramientas no se puede hacer magia”.

“Apelamos a que el Departamento Ejecutivo ponga atención en estas cuestiones que hablan de trabajar eficientemente por una ciudad limpia y ordenada”, concluyó.