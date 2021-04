Sergio Cerro dialogó con Marita Gelitti en el Conversatorio

Compartir en...

email

Este jueves en horas del mediodía, se emitió una nueva edición del “Conversatorio”, el programa de diálogo y reflexión conducido por Marita Gelitti. En esta oportunidad, el entrevistado fue Sergio Cerro, actual presidente de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, y propietario de Vinoteca ‘La Bodega’.

“El vino es para compartir, para pasar momentos agradables, para brindar, para festejar. Realmente cuando mucha gente me pregunta sobre mi trabajo, lo que hago o mi negocio, o si una vinoteca es negocio, yo siempre digo que es un lindo negocio, no sé si es un ‘buen’ negocio”, expresó Cerro.

El Presidente de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines también se refirió al consumo responsable del alcohol e hizo especial hincapié en el agua. Dijo que toda bebida debe ser disfrutada pero aclaró que la forma correcta de quitarse la sed es a través del consumo de agua.

“Las vinotecas no buscamos el consumo excesivo, al contrario, estoy seguro que todas las vinotecas del país hacen, cuentan y tratan de explicar cuál es la mejor forma de tomar una copa de vino, de espumante o de un whisky, un licor, pero siempre tiene que ver con esto del consumo responsable, y si en algún momento me paso de copas, ser responsable y saber que no tengo que conducir”, aclaró el entrevistado.

Además, Cerro habló acerca de sus experiencias organizando la muestra “Expovinos”, y también repasó sus inicios dentro de su rubro, desde sus raíces, hasta su llegada a Bragado.