Sergio Cerro fue orador en la masiva protesta de San Nicolás y también leyeron una poesía de Martín de la Serna

Una multitudinaria protesta se desarrolló ayer en el kilómetro 228 de la ruta 9, dentro de la jurisdicción de San Nicolás. La iniciativa lanzada por un grupo de dirigentes del campo autoconvocados contó con la adhesión de miles de personas, quienes se movilizaron desde distintas partes del país (como por ejemplo Bragado) para poder asistir. Los reclamos fueron muchos y excedieron las fronteras de lo netamente agropecuario, tal es así que el bragadense Sergio Cerro fue uno de los oradores en nombre de la Cámara Argentina de Vinotecas. También se leyó una poesía de Martín de la Serna.

Las críticas fueron dirigidas fundamentalmente al gobierno nacional y provincial, aunque también se incluyó a los municipios en los pedidos. Cuestionaron las restricciones a las exportaciones de carne, pidieron que se cumpla la Constitución, que no se golpee a los sectores productivos, que se respete la propiedad privada, que se priorice la educación, que haya una mejor paga para los profesionales de la salud y que se trate de solucionar el déficit con una baja del gasto público y del gasto político (no con más impuestos).

Muchos bragadenses viajaron aproximadamente 200 kilómetros para poder asistir. La mayoría son productores agropecuarios, aunque también participaron algunos dirigentes políticos como Pablo Torello (PRO) y Carla Bruno (Coalición Cívica ARI), e incluso los concejales Fernando Neri (Acción para el Desarrollo) y Nicolás Araujo (Juntos por el Cambio).

La protesta se desarrolló a la vera de la ruta, frente a un escenario montado sobre un tráiler que se utiliza para transportar granos a los puertos. Hubo varios oradores, entre ellos Sergio Cerro, quien contó que su papá “era de Mendoza y nos tuvimos que ir a Bragado, en la provincia de Buenos Aires, porque las economías regionales siempre estuvieron mal”. “Tenemos que decir basta”, sostuvo el comerciante, y agregó: “estas movilizaciones llegaron para quedarse”. Aclaró que “no soy político, pero si no nos movilizamos la Argentina no aguanta más”. “Debemos volver a ganar la calle y ocupar lugares en las instituciones”, enfatizó.

Otro bragadense que tuvo un rol protagónico fue Martín de la Serna, ya que escribió una poesía en condición de jubilado, la cual fue leída en el palco por Graciela Revora. Decía lo siguiente:

“San Nicolás nos has juntado para luchar una vez más,

por la defensa de nuestra Patria,

por la Justicia y la Libertad

¿Será este pueblo aquí presente el que defenderá en septiembre…

la democracia, los tres poderes, nuestra bandera y la propiedad?

Argentina, querida Patria, aquí nos tienes para luchar

Queremos verte surgir de nuevo,

Queremos verte resucitar.”