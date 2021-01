SERGIO ELGUEZÁBAL ESTUVO EN BRAGADO Y REFLEXIONÓ SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE LA PANDEMIA

Compartir en...

El reconocido periodista bragadense, Sergio Elguezábal, se encuentra de visita en nuestra ciudad, y esta mañana mantuvo una entrevista en el programa radial “EL MEGÁFONO” en donde habló sobre varios temas, muchos de ellos referidos al contexto de pandemia en el que nos encontramos actualmente.

Elguezábal dijo que en su visita encontró a Bragado “un poco como casi todos los lugares del mundo con los ciudadanos asqueados de la cuarentena, con cuidados insuficientes, pero también pasa en otras ciudades de la Argentina, pasa en Europa, está pasando en todo el mundo. Creo que esto no ha dado un gran zamarreo a todos, fue duro pasar el invierno y ahora estamos tratando de encarar esta nueva etapa que no va a tener muchos cambios, yo creo que vamos a tener que seguir cuidándonos mucho, la vacuna tampoco será salvadora como todos sabemos”.

El periodista también reflexionó sobre el frágil equilibrio entre reactivar la economía y mantener la situación epidemiológica y la cifra de contagios bajo control. “Eso podría invitarnos a pensar qué clase de economía tenemos que producir o trabajar implica que nos enfermemos, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A quién beneficia esa economía? ¿Podemos pensar en otro modo de organización en una economía a escala humana?”, planteó.

También habló sobre el rol de los medios durante el transcurso de la pandemia, y dijo que “hay mucho por hacer en materia de comunicación y yo te diría que es esencial comunicar con eficacia, no enredarnos en discusiones que no nos llevan a ningún lugar. Ponernos a discutir en términos científicos lo que los científicos determinan, o las discusiones que están en otro nivel, no tiene sentido ninguno que yo me ponga a cuestionar tal laboratorio o tal vacuna, ¿De dónde saco las herramientas? ¿Qué me hace defender una posición u otra?”.