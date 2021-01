SIGUEN LOS CRUCES DE LA INFECTÓLOGA PIOVANO CON PERIODISTAS DE LA TELEVISIÓN NACIONAL

Compartir en...

Ampliamente conocida es a nivel nacional la infectóloga bragadense Gabriela Piovano. Su prestigio como personal de salud y el curso que tomó la pandemia de Coronavirus ha hecho que fuera citada por muchos medios de comunicación para difundir sus conocimientos, a lo cual se suma su carácter efusivo y su actitud combativa frente a lo que le molesta. Varias han sido las oportunidades en las que se enfrentó con periodistas, conductores y panelistas, como por ejemplo en los últimos días con Nicolás Wiñazki, Rolando Graña, Soledad Larghi, Fernanda Iglesias, Paula Trapani y Denise Dumas, e incluso con el economista Javier Milei.

“Pasamos de hablar mal todo el tiempo de la vacuna a pelearnos por quién se la pone. Y no pasa por ahí, porque tenemos que alcanzar a un 70% de la población para tener la inmunidad de rebaño y salir de la situación en la que se están quejando desde el día uno“, le contestó Piovano a Wiñaski luego de que le preguntara por los funcionarios que se colocaron la Sputnik V. Lo acusó de “tirar abajo a quienes trabajan para garantizar las políticas que hacen que las vacunas lleguen a los ciudadanos” y de “agitar a la opinión pública”.

Según dijo la infectóloga a TN Central, desde el periodismo “se está apostando constantemente a que nos vaya mal, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de salvar vidas humanas independientemente si votaron a Alberto Fernández, miran TN o C5N“.

Siguiendo en la misma línea, Piovano dijo a América Noticias que “no se ha acompañado mucho desde el lugar de los medios, porque hablan de lo malo. Esto -por el coronavirus- no va a perjudicar a Ginés -González García, el ministro de Salud-, sino a la gente, a la población y a sus familiares. Es una lástima que esto vaya a un lugar al que no queríamos”. Luego, agregó: “lo que estamos viendo es producto de la falta de responsabilidad social. No le vamos a echar la culpa al Gobierno”.

Para la bragadense, “a las agencias de noticias le interesan las noticias, no le importa si la gente se muere; hay una morbosidad terrible en eso”. También le dijo a Graña y Larghi: “háganse cargo de lo que dicen, estuvieron medio noticiero hablando de lo mal que está la gente, entonces, ¿qué postura toman ustedes?”.

En el caso de Wiñaski, la trató de “mentirosa” y le dijo que ellos no tenían que explicarle por qué informan como lo hacen, mientras que Graña le respondió: “nosotros no tenemos que sentar postura, nuestro servicio es informar, no tenemos que inventar nada. Si tanto te parece que lo importante son los medios, comprate un noticiero. (…) Nosotros no vamos a tu puesto a decir si a tal paciente hay que curarlo o no. Hace 35 años que trabajo de esto y cuento las cosas que me parecen, con los matices que me parece. Yo no voy a criticar tu trabajo”.

En cuanto a lo ocurrido en el programa “Hay que ver”, de Canal 9, Piovano remarcó varias cuestiones que interpreta como “mentiras”. Se enfrentó con las periodistas y la conductora, y remarcó: “no me llamen, a mí no me interesa convencerte a vos de nada, lo que te quiero decir es que después no llores… Esto no podemos manejarlo como 4 amigas que están tomando el té en la casa, a ustedes la ven millones de personas”.