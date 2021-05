Silvina Flores: “No trabajamos antes porque no se nos había solicitado”

Compartir en...

Esta mañana, la directora de Discapacidad de la Municipalidad de Bragado, Silvina Flores, se refirió al caso de Valentín Lemos, el niño que necesita un dispositivo para mejorar su audición. En otra entrevista, su madre manifestó que desde el estado municipal no la habían ayudado, sin embargo Flores dijo que “no trabajamos antes acompañando a esta familia porque es un trámite personal y porque esto no se nos había solicitado”. Además, desde el programa nacional de atención de la hipoacusia le comunicaron que el trámite se había rechazado en 2019 por falta de estudios y de documentación.