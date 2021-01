SILVIO LEZICA CRITICÓ LA SUSPENSIÓN DE LA DOBLE BRAGADO

Compartir en...

Días atrás, desde el Club Ciclista Nación confirmaron la suspensión de la Doble Bragado por segundo año consecutivo, pero en esta oportunidad explicaron que no se debe a un problema económico, si no más bien a la situación sanitaria por en las que nos encontramos. Sin embargo, esta noticia no cayó bien en el ámbito del ciclismo y una de las personas que no está de acuerdo con la decisión es Silvio Lezica, presidente de Bragado Cicles Club.

“Carreras se están haciendo, estamos yendo, en San Juan se sigue haciendo, no normalmente, pero con los protocolos y todos los mecanismos que esto implica para que esta pandemia no nos afecte, en San Luis lo mismo y en otras provincias también”, explicó Lezica, aclarando que si bien se trata de una opinión personal, es algo en lo que varios equipos estarían de acuerdo.

Para el Presidente de Bragado Cicles Club, el Club Ciclista Nación tomo la decisión con “liviandad”, expresando que en otros lugares han encontrado alternativas a las carreras de ciclismo. “Hay ciudades que tienen autódromos, que tienen albergues que están alejados de la ciudad, yo creo que había que plantearse en frente de esta pandemia para decir qué podemos hacer, yo creo que los veo muy a la liviandad”, comentó.

Vale recordar el ésta es la segunda vez consecutiva que se cancela la competencia, y según Lezica “al pelotón le quedó doliendo lo del año pasado y éste año de vuelta no se hace. Si vos me decís que no se hacen carreras en ningún lado, no hay forma o mecanismos, puede ser, pero yo creo que la Doble Bragado es más que una carrera de bicicletas”.

“Hay ciudades que tienen albergues en la ruta que podemos estar los que andamos en la carrera solos, por ejemplo Chivilcoy, Pergamino, Junín, tienen lugares para albergar. No hagamos la carrera de 7 etapas, hagámosla más corta, pero yo creo que no hablan con los que hacen la caravana, con los que hacen en sí la carrera de bicicletas”, añadió.