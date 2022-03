Sin límites: delincuentes robaron una moto y en poco tiempo la desarmaron

Los robos de motos no se detienen. Continuamente se conocen casos de personas que son víctimas, tal como le ocurrió esta mañana con la hija de Eduardo “Chiche” Villarreal. La mujer rápidamente radicó la denuncia y lo informó en las redes sociales, pero sólo logó encontrar algunos plásticos y no la estructura principal. Los delincuentes desarmaron el rodado en poco tiempo.

El robo ocurrió entre las 10 de la noche de ayer y las 7 de la mañana de hoy en Alvear al 400. Es una Corven Energy que estaba estacionada en una vivienda.

“Gracias al llamado de una mujer encontramos los plásticos de la moto”. Indicó Lau Villarreal en su cuenta personal de Facebook, y agregó: “se los arrancaron; sé que posiblemente la moto a esta altura no la recupere más, sólo quiero expresar mi impotencia porque todos sabemos en este barrio quiénes están en la banda de delincuentes que se dedican a esto. Yo lo sé, los vecinos lo saben, y no es de hoy… hace meses que roban motos de noche y las desarman para venderlas, solo que no hay pruebas”.

La mujer manifestó que “seguramente la moto no aparezca más y la policía como siempre no puede hacer nada porque son simplemente empleados, y son simplemente motos. Pero me estoy encargando de hablar con los vecinos y de conseguir cámaras porque hace días fueron otras motos, hoy fue la mía, y si nadie hace nada mañana y pasado son otras”.

La hija de “Chiche” pidió la colaboración de todos los que hayan visto algo o tengan imágenes captadas por cámaras. “terrible impotencia que uno se rompa trabajando para que unos delincuentes hagan esto, ¿no probaron con laburar?… Y saben que es lo más triste? Que no lo hacen para comer, lo hace para drogarse. Y nadie dice nada, ni hace nada por miedo”, añadió.

“Sólo les deseo a esas personas bendiciones, porque la Justicia de acá deja mucho que desear, pero la justicia divina existe y tarde o temprano llega. Solo les deseo que les llegue leve porque pega a donde más nos duele”, concluyó.