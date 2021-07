¿Sirve la Ivermectina para tratar o prevenir el COVID? Opiniones contrarias de Héctor Carvallo y Horacio Cardús

Compartir en...

email

Dos de las entrevistas de EL MEGÁFONO que más han captado el interés de la comunidad recientemente, han sido las que realizó el periodista Marcelo Méndez a los médicos Héctor Carvallo y Horacio Cardús respecto de la efectividad de la Ivermectina para tratar o prevenir el COVID. Tuvieron opiniones contrarias, las cuales resultan interesantes para tener en cuenta.

Carvallo fue contundente al manifestar que existe evidencia científica para comprobar que es buena para prevenir el COVID y también para su tratamiento: “la evidencia está, hay montaña de evidencia”, dijo.

Sostuvo que en los casos en que se utiliza “se han obtenido buenos resultados o resultados más humildes, pero siempre buenos resultados”. En tal sentido, enfatizó en que “los mejores resultados es cuando más precozmente se utiliza”.

Aseguró que “frente a una medicación de uso compasivo (…), no hace falta que la ANMAT lo autorice”. También indicó: “que yo -como médico- me quede en mi zona de confort dejando al paciente en su casa, sabiendo que es COVID positivo y que estamos frente a una enfermedad potencialmente letal, y sólo lo deje provisto con una tirita de Paracetamol… es lo más parecido al abandono de persona, agravado por el título de médico, que pueda existir en el Código Penal”; y arremetió: “cuando los abogados empiecen a darse de cuenta, no va a haber sociedad ni asociación médica que defienda a los médicos que hacen eso”.

Las declaraciones de Carvallo no cayeron bien en el médico bragadense Horacio Cardús, al punto de que se encuentra analizando la posibilidad de denunciarlo. Opinó que lo que dijo “es una barbaridad desde todo punto de vista porque no se puede demandar a un médico porque no dé una medicación que no está aprobada por la ANMAT ni la FDA”. En ese marco, sostuvo que a Carvallo “lo puede demandar el Colegio de Médicos haciéndole un sumario por falta de ética”.

Cardús explicó que la Ivermectina “es un antiparasitario que se usa en veterinaria y en la medicina humana se empezó a utilizar hace pocos años, más que nada para la parasitosis externa como piojos y sarna”. Afirmó que “en cuanto al COVID, no está demostrando ninguna efectividad” y “no está protocolizado”.

Para el bragadense, “queda a criterio del médico indicarlo o no”, sin embargo aclaró que “me parece bien que no esté autorizado -por la ANMAT-“ ya que “no se pude usar cualquier medicamento sin respaldo científico”. “La venden como una panacea y no está demostrado nada”, remarcó.

• Se aclara que el video de Carvallo no podemos mostrarlo en esta plataforma debido a que YouTube lo censura.