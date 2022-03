Susana Rivas explicó cómo se preparan desde Papelnonos para iniciar un nuevo año de actividades

El viernes pasado en “Nunca es tarde para Guga”, Susana Rivas, integrante de Papelnonos Bragado, dialogó con Gustavo Scarcelli acerca de las actividades que están desarrollando desde la agrupación en el inicio de un nuevo año.

“11 años que estamos en Bragado, con muchos proyectos, con muchas ganas de empezar un año distinto como veníamos haciéndolo hasta hace 2 años así que esos son los deseos de todos para poder hacer todas las cosas que tenemos proyectadas”, explicó Rivas.

A su vez, agradeció al Hogar San Vicente de Paul por abrirles las puertas para que desarrollen sus actividades allí.

“No solamente es cantar y bailar, también hay manualidades como la construcción de instrumentos de papel, de distintas cosas que por ahí presentamos una actividad de teatro y necesitamos presentar algún vestuario o alguna cosa, además también nos reunimos y festejamos los cumpleaños. No necesariamente tienen que ir a cantar y a bailar, si no quieren no lo hagan, pero lo importante es el momento, compartir, socializar con otra gente, acompañar cuando hacemos algo para que nos alcancen algunos elementos, siempre hay algo para hacer”, agregó.