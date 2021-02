TOMÁS BEVACQUA Y LA EXPERIENCIA DE VOLVER A LAS TABLAS CON PÚBLICO EN EL CONSTANTINO

Compartir en...

La actividad del Centro Cultural Florencio Constantino poco a poco va creciendo. La pandemia obligó la interrupción de espectáculos durante varios meses del 2020, aunque luego se fue reactivando mediante grabaciones para eventos virtuales. La novedad es que en las últimas semanas comenzaron a realizarse shows con público, siendo Tomás Bevacqua uno de los artistas que pudieron disfrutarlo ya que ofreció un show de stand up propio y también una obra teatral junto a Alessandro Bondoni. Por tal motivo, BRAGADO TV dialogó con el joven instagramer con la intención de conocer su balance sobre la vuelta a las tablas (con protocolos).

Tomás tiene 21 años. Estudia Actuación y Dirección de Artes Escénicas en la Capital Federal (está próximo a recibirse) y prontamente planea comenzar la carrera de Producción y Dirección Audiovisual. Es conocido por nuestros lectores debido a que hemos seguido de cerca sus pasos en la red social Instagram y también distintas actuaciones que ofreció en Bragado y Buenos Aires de la mano del stand up. Se describe como “soñador, perseverante, optimista y terco”.

Resaltó la posibilidad que tuvo de actuar en siete oportunidades en el Paseo La Plaza y también su experiencia en otros teatros y bares. Contó que mantiene su faceta como instagramer, aunque aplicó algunos cambios: “en las redes me gusta hacer videos relacionados al stand up, pero prefiero mostrarlo más en el teatro. (…) Ahora se me dio por hacer entrevistas y creo que eso es más interesante aún porque la gente puede conocer a más personas”.

Consultado sobre qué sintió al poder realizar su show de stand up con público en el Constantino, manifestó que “fue una locura; sinceramente, fue mucho mejor de lo que estuve esperando todos estos meses mientras ocurría la pandemia”. Luego, agregó: “me gustó demasiado abrir este ciclo que empezaron a hacer en el centro cultural, y por otro lado fue un objetivo que tenía desde hace mucho: ofrecer mi show unipersonal en un teatro de esa magnitud”. Sostuvo que “´Ilógico´ fue un show que arrancó en bares de Bragado, Buenos Aires y Mar del Plata y quería darle acá el cierre que merecía antes de hacerlo en Capital”.

Según Tomás, “se respetaron los protocolos, el distanciamiento, los cupos disponibles y todos lo pudimos disfrutar”. Contó que se admitió la presencia de 58 espectadores, quienes se ubicaron en ambos extremos de la platea y los palcos; “tenían que estar siempre con barbijo”, remarcó. Además, explicó que se estableció un orden de salida para evitar conglomeraciones de personas: los primeros en retirarse fueron las personas de las filas más cercanas a la puerta.

En lo que respecta a la obra de teatro, aseguró que mantuvo el mismo protocolo. “Fue muy emotivo. El director, Valentín Laborde, es mi mejor amigo desde hace muchos años y siempre creamos cosas juntos. Llamamos a Alessandro Bondoni y salió ´Caminos Indirectos´”, dijo. También contó que harán una nueva función el 21 de febrero debido a la buena aceptación del público; las entradas tendrán un costo de $200 y estarán a la venta desde la semana próxima en la despensa “La Esquina».