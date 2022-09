Torneos Bonaerenses: Esta noche parte a Mar del Plata la delegación bragadense

En la noche de este viernes, parte la delegación bragadense que participarán de las finales de los Torneos Bonaerenses. Por tal motivo motivo, Marcelo Méndez desde las instalaciones del Centro dialogó con la directora de Cultura Malena Católica y Silvia Sosa.

Malena destacó que “estamos en los últimos preparativos, se parte a la media noche de Bragado, ya contamos con la indumentaria y se entregan hoy mismo”.

Dijo Malena que desde Cultura hay 11 participantes “y tenemos muchas esperanzas que a nuestros representantes les vaya bien, pero lo más importante es que quienes viajen lo disfruten.

Opinó que el viaje a Mar del Plata es un premio para los que participan de los torneos “además de ser una salida recreativa muy linda…”.

Por su parte Silvia Sosa, dijo que Bragado en lo que hace a cultura tendrá como representante a 11 categoría de los cuales una categoría es una pareja de tango Santino y Ornela, el resto son categorías individuales, hay cuatro categorías relacionadas con cocina.

También Objeto tridimensional con César Giommi, Solista Vocal con Dante Crivelli, fotografía con Isaías Franza, en Poseía Sub 18 la representante será Camila Ochoa, Postre Sun 18 Santiago Naudín, Freestyle Rap con Francisco Belén, Narración con Joaquín Balbuena, Plato Principal estará representado Santiago Gómez, Marta Garayo participará en la categoría postre, en postre sub 15 Julieta Acosta, en Tae Kwon Do Sub 14 menos de 37 kg Valentina Medina, Tae Kwon Do Sub 14 menos de 51 kg. Giovanna Vezzoso.