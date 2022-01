Tras 34 años en la salud pública, se jubiló Silvia Vera

La semana pasada y tras 34 años de trabajo en la salud pública, se jubiló la enfermera Silvia Vera, reconocida en la ciudad por la gran labor que ha sabido llevar adelante tanto en el Hospital Municipal San Luis, como recientemente en el Hogar de Ancianos.

“En realidad la jubilación ordinaria me tocaría dentro de 2 años cuando cumpla los 60, pero el Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre el Intendente y las asociaciones gremiales en el 2019 incluyeron un artículo, que es el 131, que permite la ‘pasividad anticipada’ y puede adherirse cualquier agente que tuviera 33 años de servicio y en el caso de las mujeres 2 años antes de cumplir los 60, y yo tengo 34 años y medio de antigüedad y 58 años de edad que cumplí el jueves pasado”, explicó Vera en diálogo con BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL.

“Me duele alejarme de la institución porque teníamos un vínculo muy especial, no sólo con los residente sino con sus familias, de hecho ayer fueron innumerables los mensajes y agradecimientos, pero también tengo que priorizar la salud, priorizar un poco la familia, todo el tiempo que uno le dedica a la gestión pública se lo quita a sus seres queridos, y de pronto te encontrás con que sos abuela y no podés salir al patio con tu nieta porque tenés que estar con el teléfono en la mano”, añadió.